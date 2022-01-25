25 января 2022

Губернатор Махонин рассказал о новом проекте в Перми

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин решил создать в Перми центр культуры Татарстана Фото:

Власти Пермского края планируют создать центр культуры Татарстана. Об этом глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в ходе визита в соседнюю республику.

«В Прикамье проживает более 115 тысяч татар, и это второй по численности народ в крае. Мы заинтересованы в укреплении общественных и культурных связей. Поэтому хотим вместе с вами проработать вопрос по созданию в Перми центра культуры Татарстана», — сказал Махонин на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым. Заявление приводит сайт правительства Пермского края.

Губернатор Прикамья также отметил, что в 2024 году в Пермском крае состоится Всероссийский сельский Сабантуй. Кроме того, Махонин пригласил Минниханова на 300-летие Перми в следующем году. Ранее он приглашал на юбилей и президента России Владимира Путина, которому докладывал о подготовке к празднику.

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Власти Пермского края планируют создать центр культуры Татарстана. Об этом глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в ходе визита в соседнюю республику. «В Прикамье проживает более 115 тысяч татар, и это второй по численности народ в крае. Мы заинтересованы в укреплении общественных и культурных связей. Поэтому хотим вместе с вами проработать вопрос по созданию в Перми центра культуры Татарстана», — сказал Махонин на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым. Заявление приводит сайт правительства Пермского края. Губернатор Прикамья также отметил, что в 2024 году в Пермском крае состоится Всероссийский сельский Сабантуй. Кроме того, Махонин пригласил Минниханова на 300-летие Перми в следующем году. Ранее он приглашал на юбилей и президента России Владимира Путина, которому докладывал о подготовке к празднику.
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