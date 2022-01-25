Губернатор Махонин рассказал о новом проекте в Перми

Дмитрий Махонин решил создать в Перми центр культуры Татарстана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Пермского края планируют создать центр культуры Татарстана. Об этом глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в ходе визита в соседнюю республику.

«В Прикамье проживает более 115 тысяч татар, и это второй по численности народ в крае. Мы заинтересованы в укреплении общественных и культурных связей. Поэтому хотим вместе с вами проработать вопрос по созданию в Перми центра культуры Татарстана», — сказал Махонин на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым. Заявление приводит сайт правительства Пермского края.

Губернатор Прикамья также отметил, что в 2024 году в Пермском крае состоится Всероссийский сельский Сабантуй. Кроме того, Махонин пригласил Минниханова на 300-летие Перми в следующем году. Ранее он приглашал на юбилей и президента России Владимира Путина, которому докладывал о подготовке к празднику.