Мать пропавшей под Новгородом девочки: до ребенка домогался отчим

Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов
«Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме.
О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов «Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме. О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.