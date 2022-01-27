Мать пропавшей под Новгородом девочки: до ребенка домогался отчим

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Последствие снегопада. Челябинск, ребенок, малыш, детская безопасность
Сожитель матери домогался до ребенка (архивное фото) Фото:

Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов

«Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме.

О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов «Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме. О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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