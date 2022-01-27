Гидрометцентр заявил об аномальном потеплении в Екатеринбурге

Синоптики прогнозируют снегопады и значительные перепады температур Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Начало февраля для Екатеринбурга будет снежным и теплым. Столбики термометров повысятся вплоть до плюсовых значений. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России.

Согласно порталу Гидрометцентра России, теплой будет вся первая неделя февраля. До 6 февраля днем температура воздуха не будет опускаться ниже -4 градусов. Самым теплым днем окажется 3 февраля — температура поднимется до +1 градусов.

Кроме того, мэрия Екатеринбурга готовится к сильным снегопадам. Глава города Алексей Орлов распорядился мобилизовать коммунальные службы из-за непростых погодных условий, которые ожидаются в первые 10 дней февраля. «В первую декаду февраля синоптики прогнозируют осадки, которые могут быть осложнены переходами температуры в плюсовую зону. В оставшиеся дни января службы должны максимально подготовиться к снегопаду», — заявил Орлов.

Ранее URA.RU писало, что в выходные 29 и 30 января в Екатеринбург придет потепление. 29 января днем столбики термометров будут держаться на уровне -11 градусов, а 30 января температура будет в районе — 9 градусов.