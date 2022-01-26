Владимир Жириновский считает, что нужно заставить Запад распустить армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно начать прямое столкновение со странами Запада. По его словам, нужно заставить их отойти от российских границ.

«Если мы военным путем не решим проблему противостояния с Западом, то все то, что нам мешает жить, останется и будет усугубляться и ухудшаться. А они же к нам походят все ближе. Вот чтобы ее улучшить реально [ситуацию], нужно бросить огромные деньги на питание, жилье и здравоохранение. Для этого нужно покончить с угрозой с Запада. А для этого Запада не должно быть», — высказался Владимир Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.

По его словам, нужно заставить Запад распустить армии, уничтожить ядерное оружие, отойти от границ РФ, распустить военные блоки типа НАТО, отменить все санкции. Западные границы России должны проходить там же, где были западные границы СССР, высказался политик. «Они на это не пойдут, а заставить можно только силой и военными методами», — высказался Жириновский.

В случае войны России с США и странами Запада Венесуэла готова оказать Москве военную поддержку. Об этом сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что США готовы дать отпор РФ в случае обострения конфликта. Россия не хочет войны, но будет жестко отстаивать свою безопасность, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Мы предостерегаем горячие головы, а такие есть — и на Украине их полно, и есть на Западе», — цитирует Лаврова Life .

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