Постпред РФ при ООН ушел с заседания перед выступлением Украины

31 января 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Василий Небензя объяснил свой уход встречей с Антониу Гутеррешем Фото: Официальный сайт президента Украины Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН перед выступлением Украины. По его словам, у него была запланирована встреча с Генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. «Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш. Я иду на встречу с Генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести ее в связи с графиком Генерального секретаря», — заявил Василия Небензя в ходе заседания Совбеза ОНН, которое транслировалось на youtube-канале «RT на русском». В своем выступлении российский дипломат заявил, что Москва не исключает провокаций со стороны Киева. Он назвал фантазиями утверждения о том, что Россия проявляет агрессию в отношении Украины. По словам Небензи, Запад подталкивает Киев к саботажу Минских соглашений, благодаря которым можно исправить ситуацию. После того как российский дипломат покинул заседание Совбеза ООН, слово было передано постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице. Встречу Совбеза ООН инициировали США для обсуждения ситуации в Восточной Европе. Источники издания Foreign Policy отметили, что Вашингтон мало что может сделать в ООН против Москвы, которая обладает правом вето. Однако администрация президента США Джо Байдена надеется привлечь внимание мировой общественности к проблемам Украины, передает телеканал 360. Первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский назвал это заседание пиар-трюком, который негативно сказывается на репутации Совбеза ООН, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН перед выступлением Украины. По его словам, у него была запланирована встреча с Генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. «Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш. Я иду на встречу с Генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести ее в связи с графиком Генерального секретаря», — заявил Василия Небензя в ходе заседания Совбеза ОНН, которое транслировалось на youtube-канале «RT на русском». В своем выступлении российский дипломат заявил, что Москва не исключает провокаций со стороны Киева. Он назвал фантазиями утверждения о том, что Россия проявляет агрессию в отношении Украины. По словам Небензи, Запад подталкивает Киев к саботажу Минских соглашений, благодаря которым можно исправить ситуацию. После того как российский дипломат покинул заседание Совбеза ООН, слово было передано постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице. Встречу Совбеза ООН инициировали США для обсуждения ситуации в Восточной Европе. Источники издания Foreign Policy отметили, что Вашингтон мало что может сделать в ООН против Москвы, которая обладает правом вето. Однако администрация президента США Джо Байдена надеется привлечь внимание мировой общественности к проблемам Украины, передает телеканал 360. Первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский назвал это заседание пиар-трюком, который негативно сказывается на репутации Совбеза ООН, сообщает RT.