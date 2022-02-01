Источник назвал подробности убийства девочки в Екатеринбурге

Полиция проверила признательные показания мужчины на полиграфе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятилетняя девочка из Екатеринбурга умерла, ударившись головой, когда ее толкал отчим, пытавшийся отомстить своей жене. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Мужчина поссорился с женой, которая ушла на ночную смену. Решив отомстить, он начал толкать девочку, пока она не ударилась головой и не умерла. Когда мать пришла домой, девочка была уже мертва, но скорую помощь вызвали только на следующий день», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что подозреваемый признался в убийстве, после чего подтвердил свои слова прохождением полиграфа. Источник рассказал, что девочка жила в неблагополучной семье, в которой часто происходили скандалы.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался от комментариев.

Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение. Дело убийства девочки взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.