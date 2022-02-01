Источник назвал подробности убийства девочки в Екатеринбурге

Пятилетняя девочка из Екатеринбурга умерла, ударившись головой, когда ее толкал отчим, пытавшийся отомстить своей жене. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Мужчина поссорился с женой, которая ушла на ночную смену. Решив отомстить, он начал толкать девочку, пока она не ударилась головой и не умерла. Когда мать пришла домой, девочка была уже мертва, но скорую помощь вызвали только на следующий день», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подозреваемый признался в убийстве, после чего подтвердил свои слова прохождением полиграфа. Источник рассказал, что девочка жила в неблагополучной семье, в которой часто происходили скандалы.
URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался от комментариев.
Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение. Дело убийства девочки взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Пятилетняя девочка из Екатеринбурга умерла, ударившись головой, когда ее толкал отчим, пытавшийся отомстить своей жене. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина поссорился с женой, которая ушла на ночную смену. Решив отомстить, он начал толкать девочку, пока она не ударилась головой и не умерла. Когда мать пришла домой, девочка была уже мертва, но скорую помощь вызвали только на следующий день», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что подозреваемый признался в убийстве, после чего подтвердил свои слова прохождением полиграфа. Источник рассказал, что девочка жила в неблагополучной семье, в которой часто происходили скандалы. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался от комментариев. Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение. Дело убийства девочки взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.