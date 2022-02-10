Проезд в транспорте Екатеринбурга подорожал. Как и сколько платить

11 февраля 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Теперь жители будут платить 32 рубля при оплате наличными или банковскими картами с чипами бесконтактной оплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге подняли стоимость проезда в наземном общественном транспорте до 32 рублей с 11 февраля, тем самым уравняв предельную стоимость во всем общественном транспорте города. Решение было принято Региональной экономической комиссией в последний день января наступившего года. Теперь жители будут платить 32 рубля при оплате наличными или банковскими картами с чипами бесконтактной оплаты. Но в городе существуют «Е-карты», позволяющие экономить на проезде, тарифы которых также изменились — в безлимитные тарифы добавили метро (которые убрали после подорожания поездок в метрополитене в мае 2019 года) и уравняли цены на поездки, опять-таки, из-за «подземки». По «электронным кошелькам» стоимость для граждан без льгот будет составлять 30 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга, а цена на поездку в метро осталась неизменной и составит 32 рубля. Редакция URA.RU собрала полный список обновленных тарифов на транспортные карты города, которые начнут действовать уже с 11 февраля. «Базовые» тарифы, для горожан без льгот: Поездка по «Е-карте» — 30 рублей в наземном транспорте, 32 рубля в метрополитене.

Пересадочный билет на 30 минут — 32 рубля, но только в наземном транспорте.

Пересадочный билет на 60 минут — 62 рубля, на четыре вида транспорта. Тарифы для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и т. п.): Электронный кошелек — 23 рубля за одну поездку на любом из четырех видов общественного транспорта Екатеринбурга. Тарифы для студентов: Электронный кошелек — 28,5 рубля за одну поездку на любом из четырех видов общественного транспорта Екатеринбурга. Тарифы для школьников: Электронный кошелек — 27,5 рубля за одну поездку на любом из четырех видов общественного транспорта Екатеринбурга. Крайний раз стоимость во всем общественном транспорте Екатеринбурга дорожала 1 февраля 2017 года. Стоимость подняли с 26 до 28 рублей. В ходе задуманной Александром Якобом транспортной реформы, был разработан специальный повременной тариф, по которому пассажиры могли бы ездить на общественном транспорте, оплачивая проезд лишь единожды и совершая пересадки в течение двух временных интервалов: получаса и часа. Изначально, стоимость составляла 28 и 40 рублей, соответственно. Спустя года стоимость поднялась до 32 рублей лишь в подземке Екатеринбурга. Из-за этого из временного тарифа пришлось убрать метро, а владельцев льготных «Е-карт» лишили месячных тарифов на все четыре вида общественного транспорта города. О повышении стоимости проезда в наземном транспорте активно поднялся разговор в конце 2021 года: в марте об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга, ответственный за транспорт, Алексей Бубнов. После этого, дискуссия началась и со стороны «Гортранса» — предприятие, управляющее наземными видами транспорта, предлагало поднять стоимость проезда до 38 рублей. Региональная энергетическая комиссия провела расчеты, которые установили, что стоимость необходимо поднимать до 33 рублей, но следом было принято решение поднять предельную стоимость проезда в общественном транспорте города до 32 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге подняли стоимость проезда в наземном общественном транспорте до 32 рублей с 11 февраля, тем самым уравняв предельную стоимость во всем общественном транспорте города. Решение было принято Региональной экономической комиссией в последний день января наступившего года. Теперь жители будут платить 32 рубля при оплате наличными или банковскими картами с чипами бесконтактной оплаты. Но в городе существуют «Е-карты», позволяющие экономить на проезде, тарифы которых также изменились — в безлимитные тарифы добавили метро (которые убрали после подорожания поездок в метрополитене в мае 2019 года) и уравняли цены на поездки, опять-таки, из-за «подземки». По «электронным кошелькам» стоимость для граждан без льгот будет составлять 30 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга, а цена на поездку в метро осталась неизменной и составит 32 рубля. Редакция URA.RU собрала полный список обновленных тарифов на транспортные карты города, которые начнут действовать уже с 11 февраля. «Базовые» тарифы, для горожан без льгот: Тарифы для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и т. п.): Тарифы для студентов: Тарифы для школьников: Крайний раз стоимость во всем общественном транспорте Екатеринбурга дорожала 1 февраля 2017 года. Стоимость подняли с 26 до 28 рублей. В ходе задуманной Александром Якобом транспортной реформы, был разработан специальный повременной тариф, по которому пассажиры могли бы ездить на общественном транспорте, оплачивая проезд лишь единожды и совершая пересадки в течение двух временных интервалов: получаса и часа. Изначально, стоимость составляла 28 и 40 рублей, соответственно. Спустя года стоимость поднялась до 32 рублей лишь в подземке Екатеринбурга. Из-за этого из временного тарифа пришлось убрать метро, а владельцев льготных «Е-карт» лишили месячных тарифов на все четыре вида общественного транспорта города. О повышении стоимости проезда в наземном транспорте активно поднялся разговор в конце 2021 года: в марте об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга, ответственный за транспорт, Алексей Бубнов. После этого, дискуссия началась и со стороны «Гортранса» — предприятие, управляющее наземными видами транспорта, предлагало поднять стоимость проезда до 38 рублей. Региональная энергетическая комиссия провела расчеты, которые установили, что стоимость необходимо поднимать до 33 рублей, но следом было принято решение поднять предельную стоимость проезда в общественном транспорте города до 32 рублей.