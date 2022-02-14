Страны G7 готовы ввести санкции против России

14 февраля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

G7 введет санкции против Москвы в случае вторжения РФ в Украину Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Группы семи (G7) готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ. Об этом сообщается в заявлении министров финансов G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании. «Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», — говорится в сообщении. Министры подчеркнули, что G7 намерена «действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику». При этом страны готовы предпринять усилия для деэскалации конфликта на границе Украины и РФ. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Ранее сообщалось, что G7 намерена 24 февраля обсудить ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС. Также Сенате США сообщали, что международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Группы семи (G7) готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ. Об этом сообщается в заявлении министров финансов G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании. «Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», — говорится в сообщении. Министры подчеркнули, что G7 намерена «действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику». При этом страны готовы предпринять усилия для деэскалации конфликта на границе Украины и РФ. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Ранее сообщалось, что G7 намерена 24 февраля обсудить ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС. Также Сенате США сообщали, что международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны.