15 февраля 2022
14 февраля 2022

В Челябинскую область придут плюсовые температуры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., сосульки, кондиционер, гололедица
Таять в Челябинской области начнет днем 17 февраля Фото:

До плюс 1 градуса будет подниматься температура в Челябинской области. Оттепель продлится минимум несколько дней, следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Оттепель начнется со снега, который пройдет в ночь с 16 на 17 февраля. Уже днем четверга столбики термометров в ряде районов области поднимутся выше нулевой отметки — до плюс 1 градуса. Такая же погода сохранится и днем 18 февраля. При этом тепло будет не везде: температура будет колебаться от минус 4 до минус 8 градусов на юге региона.

Ночи будут по-зимнему холодными. С 16 на 17 февраля мороз будет достигать минус 17 градусов, а с 17 на 18 февраля похолодает до минус 23 градусов. Ветер будет умеренным — 3-8 метров в секунду.

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До плюс 1 градуса будет подниматься температура в Челябинской области. Оттепель продлится минимум несколько дней, следует из прогноза регионального гидрометцентра. Оттепель начнется со снега, который пройдет в ночь с 16 на 17 февраля. Уже днем четверга столбики термометров в ряде районов области поднимутся выше нулевой отметки — до плюс 1 градуса. Такая же погода сохранится и днем 18 февраля. При этом тепло будет не везде: температура будет колебаться от минус 4 до минус 8 градусов на юге региона. Ночи будут по-зимнему холодными. С 16 на 17 февраля мороз будет достигать минус 17 градусов, а с 17 на 18 февраля похолодает до минус 23 градусов. Ветер будет умеренным — 3-8 метров в секунду.
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