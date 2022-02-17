В российских вузах запустят два новых мегапроекта

В России обещают подготовить инженерный спецназ высококлассных лидеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России в 2022 году запустят два федеральных проекта, касающихся высшего образования. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС, в рамках «Платформы университетского предпринимательства» 30 тысяч студентов и аспирантов научат создавать стартапы. Для этого будут открыты 15 стартап-студий.

«Тренинги позволят эффективно создавать стартапы во время обучения. Всего на реализацию проекта мы направим 5,2 млрд рублей. Порядка 2 млрд будут взяты из внебюджетных источников», — заявил Дмитрий Чернышенко.

В рамках второго федерального проекта «Передовые инженерные школы» планируется создать 30 школ, которые будут готовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных отраслей экономики. К обучению привлекут передовые технологические компании.

«Мы провели обсуждение этого проекта с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Участвовало порядка 80 топ-менеджеров и собственников компаний. Мы понимаем, что инженерия сильно изменилась. Сегодня появились новые ипостаси. Наша задача подготовить инженерный спецназ высококлассных лидеров, которые поведут за собой студентов и коллег», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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