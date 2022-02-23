Евгений Куйвашев лично осмотрел два будущих объекта Универсиады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лично посетил стройку двух объектов Универсиады в Екатеринбурге — Деревни игр и Дворца водных видов спорта. В ходе объезда глава региона потребовал от подчиненных решить вопрос с транспортной доступностью района Новокольцовский, где пройдут игры, передает корреспондент URA.RU.

Оба объекта, которые презентовали губернатору, расположены на участке за «Екатеринбург-Экспо» — в 20 километрах от центра города. В этом же месте возводятся общежития для студентов УрФУ, а в будущем должен появиться полноценный район с многоэтажной застройкой. Куйвашев, рассуждая о перспективах площадки, допустил, что после Универсиады число жителей будет множиться в геометрической прогрессии.

«Поэтому нам важно сейчас понимать четкий план развития транспортной схемы. Я имею в виду автобусное, трамвайное сообщение, городскую электричку. Наши решения должны быть продуманы, чтобы в дальнейшем, по мере роста численности жителей этого района, не возникло никаких проблем с транспортной доступностью», — поручил Куйвашев.

Отдельно губернатору показали обе стройки изнутри. В ходе осмотра Общественного центра Универсиады (после игр станет одним из зданий УрФУ) вскрылась проблема: из-за дефицита средств пришлось сократить площадь учебных помещений в здании. «Первоначально мы смотрели на 165 тысяч квадратных метров. Учитывая ограниченности в бюджете, мы сейчас зашли в пересмотр технического задания и постараемся уложиться суммарно в „сотку“. УрФУ нам согласовало», — доложил шефу замгубернатора Сергей Швиндт. «Я понимаю, нам объяснили», — успокоил Куйвашев.

За неделю до визита губернатора стройки Универсиады осмотрели международные инспекторы FISU. По итогам у ревизоров были вопросы по двум объектам — стадиону «Калининец» и Дворцу дзюдо. Через несколько дней Екатеринбург посетил министр спорта РФ Олег Матыцин и погасил волнение местных властей: по его данным, FISU не имеет серьезных замечаний к ходу работ.

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