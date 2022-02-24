ПФР отказал в пенсии свердловчанке, уехавшей жить в Европу

Свердловчанке, которая с 2013 года живет в Чехии, пришлось доказывать право на получение российской пенсии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловское управление Пенсионного фонда РФ отказало в выплатах уроженке Нижнего Тагила Светлане, которая в 2013 году уехала жить в Чехию, а также получила там вид на жительство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского облсуда.

«Светлана Т. обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано», — сказано в сообщении суда. Там также отметили, что Светлана с 2013 года живет с Чехии, но при этом является гражданкой России.

При этом до марта 2018 года женщина сохраняла регистрацию по месту жительства в Нижнем Тагиле, где продолжала свою трудовую деятельность, «носившую разъездной характер», уточнили в пресс-службе суда. За время работы, которую женщина выполняла в России, работодатель начислял страховые взносы в Пенсионный фонд. По достижении пенсионного возраста женщина обратилась в отделение ПФР по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано.

Суд признал решение ПФР незаконным. Он также обязал его выплатить Светлане пять тысяч рублей за расходы на услуги представителя.