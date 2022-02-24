ПФР отказал в пенсии свердловчанке, уехавшей жить в Европу

Свердловское управление Пенсионного фонда РФ отказало в выплатах уроженке Нижнего Тагила Светлане, которая в 2013 году уехала жить в Чехию, а также получила там вид на жительство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского облсуда.
«Светлана Т. обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано», — сказано в сообщении суда. Там также отметили, что Светлана с 2013 года живет с Чехии, но при этом является гражданкой России.
При этом до марта 2018 года женщина сохраняла регистрацию по месту жительства в Нижнем Тагиле, где продолжала свою трудовую деятельность, «носившую разъездной характер», уточнили в пресс-службе суда. За время работы, которую женщина выполняла в России, работодатель начислял страховые взносы в Пенсионный фонд. По достижении пенсионного возраста женщина обратилась в отделение ПФР по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано.
Суд признал решение ПФР незаконным. Он также обязал его выплатить Светлане пять тысяч рублей за расходы на услуги представителя.
Свердловское управление Пенсионного фонда РФ отказало в выплатах уроженке Нижнего Тагила Светлане, которая в 2013 году уехала жить в Чехию, а также получила там вид на жительство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского облсуда. «Светлана Т. обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано», — сказано в сообщении суда. Там также отметили, что Светлана с 2013 года живет с Чехии, но при этом является гражданкой России. При этом до марта 2018 года женщина сохраняла регистрацию по месту жительства в Нижнем Тагиле, где продолжала свою трудовую деятельность, «носившую разъездной характер», уточнили в пресс-службе суда. За время работы, которую женщина выполняла в России, работодатель начислял страховые взносы в Пенсионный фонд. По достижении пенсионного возраста женщина обратилась в отделение ПФР по Свердловской области с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, но ей было отказано. Суд признал решение ПФР незаконным. Он также обязал его выплатить Светлане пять тысяч рублей за расходы на услуги представителя.