В США назвали расизмом разрешение травить военных РФ в Facebook

В США назвали расизмом решение руководства Facebook и Instagram Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм. Об этом заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.

«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — прокомментировал решение руководства Meta Макадамс. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. По словам руководства компании, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ.