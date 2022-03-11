В США назвали расизмом разрешение травить военных РФ в Facebook

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В США назвали расизмом решение руководства Facebook и Instagram Фото:

Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм. Об этом заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.

«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — прокомментировал решение руководства Meta Макадамс. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. По словам руководства компании, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ.

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Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм. Об этом заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. «Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — прокомментировал решение руководства Meta Макадамс. Информацию передает РИА «Новости». Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. По словам руководства компании, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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