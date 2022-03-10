Медиапроекты Сергея Шумакова закрылись из-за событий на Украине (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Блогер и журналист из Челябинска Сергей Шумаков, уехавший жить в Черногорию, рассказал, как живется русским в стране, которую в России официально признали недружественной. Как сообщил 11 марта URA.RU Шумаков, он испытывает тревожность, но местное население пока не проявляет агрессии к россиянам.

«Все мои медиапроекты накрылись „медным тазом“ почти сразу после начала спецоперации на Украине. С деньгами и оплатой услуг моя семья проблем не испытывает — владелец дома, который я арендую, оказался продвинутый. Я оплатил аренду на три месяца вперед криптовалютой. Все деньги мы успели вывести в „кэш“», — пояснил URA.RU Шумаков.

По словам Шумакова, у россиян, живущих за границей, есть проблемы с переводом денег с российских карт в евро. Многих спасает именно криптовалюта. Что касается Черногории, то отношение к русским здесь хорошее, подчеркнул собеседник. Сам он не получал никаких угроз в свой адрес от соседей или местных жителей. В Черногории есть крепкая русская диаспора, которая оказывает гуманитарную помощь украинским беженцам, добавил он.

«Черногория сейчас переживает, что все это плохо скажется на туристическом сезоне. Местные жители не очень богаты — работы нет или зарплата низкая. В связи с событиями на Украине немного подорожал бензин, электричество и продукты, но это пока не критично», — отметил Сергей.

Ранее Россия составила список недружественных государств, в число которых вошла Черногория. Территориально Черногория находится в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. В связи со спецоперацией на Украине проживающие за рубежом россияне начали жаловаться на притеснения русских. Так российских студентов в Германии лишают стипендий. А норвежец пожаловался на притеснения из-за русской фамилии. Жительница США, приехавшая из Екатеринбурга, свою очередь заявила, что американцы поддерживают приезжих как из России, так и из Украины.

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