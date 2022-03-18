Сердючка продолжила выступать в РФ, несмотря на свою русофобию. Ей платят сотни тысяч евро

18 марта 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Сердючка продолжает выступать в РФ и получать за это сотни тысяч евро Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка и отличающийся своими русофобскими взглядами, продолжил выступать в России даже после начала спецоперации. Об этом рассказал продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. По словам организатора, средний гонорар Сердючки за корпоратив у состоятельных клиентов составляет 150-200 тысяч евро. «Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий <…> Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар — 150-200 тысяч евро», рассказал Чибисов в беседе с «Комсомольской правдой». Продюсер уверен, что украинская звезда будет и дальше «петь и плясать в России», если только власти не закроют артисту въезд в РФ. Как рассказал Чибисов, Россия привлекает украинских исполнителей большими гонорарами. «Это у нас в России власти артистов любят, сюсюкаются с ними, дают звания и госзаказы, целуют во все щечки и закрывают глаза на шалости <…> А на Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой», — добавил он. За месяц до начала спецоперации Сердючка во время выступления на юмористическом концерте программы «Дизель-шоу» спела про украинского идеолога национализма Степана Бандеру. Зрители отреагировали овациями. Другой украинский певец Макс Барских после начала спецоперации запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка и отличающийся своими русофобскими взглядами, продолжил выступать в России даже после начала спецоперации. Об этом рассказал продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. По словам организатора, средний гонорар Сердючки за корпоратив у состоятельных клиентов составляет 150-200 тысяч евро. «Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий <…> Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар — 150-200 тысяч евро», рассказал Чибисов в беседе с «Комсомольской правдой». Продюсер уверен, что украинская звезда будет и дальше «петь и плясать в России», если только власти не закроют артисту въезд в РФ. Как рассказал Чибисов, Россия привлекает украинских исполнителей большими гонорарами. «Это у нас в России власти артистов любят, сюсюкаются с ними, дают звания и госзаказы, целуют во все щечки и закрывают глаза на шалости <…> А на Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой», — добавил он. За месяц до начала спецоперации Сердючка во время выступления на юмористическом концерте программы «Дизель-шоу» спела про украинского идеолога национализма Степана Бандеру. Зрители отреагировали овациями. Другой украинский певец Макс Барских после начала спецоперации запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов.