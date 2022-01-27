Верка Сердючка спела про Бандеру под овации украинцев

27 января 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Зал аплодировал после песни Верки Сердючки Фото: Размик Закарян © URA.RU Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, во время выступления на юмористическом концерте программы «Дизель-шоу» спел про украинского идеолога национализма Степана Бандеру. Зрители отреагировали овациями. Артист спел несколько песен, после этого к нему подбежала девочка, чтобы подарить цветы. Данилко решил исполнить для нее еще одну песню. «Батько наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать», — спела Верка Сердючка на сцене, видео на сайте опубликовала «Дизель студио». «Зал встретил песню овациями и подпевал любимой артистке», — отметили в пресс-службе телепрограммы. Данилко обратил внимание, что образу Верки Сердючки 30 лет, как и Украине. Так он объяснил выбор композиции, передает Life . Ранее жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала, что влиятельные люди просили Данилко стать президентом Украины. Она предположила, что артист мог бы быть влиятельным политиком. Данилко отказался. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, во время выступления на юмористическом концерте программы «Дизель-шоу» спел про украинского идеолога национализма Степана Бандеру. Зрители отреагировали овациями. Артист спел несколько песен, после этого к нему подбежала девочка, чтобы подарить цветы. Данилко решил исполнить для нее еще одну песню. «Батько наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать», — спела Верка Сердючка на сцене, видео на сайте опубликовала «Дизель студио». «Зал встретил песню овациями и подпевал любимой артистке», — отметили в пресс-службе телепрограммы. Данилко обратил внимание, что образу Верки Сердючки 30 лет, как и Украине. Так он объяснил выбор композиции, передает Life. Ранее жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала, что влиятельные люди просили Данилко стать президентом Украины. Она предположила, что артист мог бы быть влиятельным политиком. Данилко отказался.