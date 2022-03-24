Страна Евросоюза выступила против бойкота нефти и газа из России

24 марта 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Австрия считает невозможным немедленный отказ от энергоносителей из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Входящая в Евросоюз Австрия не намерена немедленно отказываться от покупки российских нефти и газа, потому что это ударит по ее экономике. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер. «Моя цель — не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный», — сказал Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что Австрия не может «одной мерой подвергать опасности другую», поэтому предпочитает занимать выдержанную позицию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начнет продавать нефть и газ недружественным странам только за рубли. Это стало ответом на многочисленные санкции западных стран, включая США, страны ЕС и другие, в отношении России из-за проведения ей спецоперации на Украине. Многие западные лидеры подчеркивали, что эти меры должны ударить по каждому россиянину. По словам главы РФ, такие действия стоит расценивать как агрессию, на которую государство ответит и выработает все необходимые меры поддержки своих граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Входящая в Евросоюз Австрия не намерена немедленно отказываться от покупки российских нефти и газа, потому что это ударит по ее экономике. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер. «Моя цель — не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный», — сказал Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что Австрия не может «одной мерой подвергать опасности другую», поэтому предпочитает занимать выдержанную позицию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начнет продавать нефть и газ недружественным странам только за рубли. Это стало ответом на многочисленные санкции западных стран, включая США, страны ЕС и другие, в отношении России из-за проведения ей спецоперации на Украине. Многие западные лидеры подчеркивали, что эти меры должны ударить по каждому россиянину. По словам главы РФ, такие действия стоит расценивать как агрессию, на которую государство ответит и выработает все необходимые меры поддержки своих граждан.