«Эльдорадо» и «М.Видео» в Екатеринбурге заморозили цены на ряд товаров

В общей сложности цены заморозили на 140 моделей техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловских магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» заявили, что сдерживают цены на уровне февральских. Цены заморожены на товары 30 категорий электроники, сообщила корреспонденту URA.RU руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

«Жителям Свердловской области доступны тысячи моделей бытовой техники и электроники во всех категориях — от чайника до ТВ. С начала марта мы зафиксировали цены, которые действовали в феврале, примерно на 140 моделей техники в низких и средних ценовых сегментах», — рассказала Андреева.

Уточняется, что в список товаров с замороженными ценами входят 30 основных категорий бытовой техники, которые российские семьи используют повседневно. Среди таких Валерия Андреева отмечает технику для кухни, стирки и уборки, а также смартфоны и ноутбуки.

Ранее сообщалось, что магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» не планируют закрывать свои магазины в Свердловской области. В магазинах это объясняли тем, что бытовая техника находится на складах в достаточном количестве, чтобы поддерживать работу магазинов в регионе.

Причина возможности закрытия заключалась в антироссийских санкциях в ответ на спецоперацию России на территории Украины. Из-за этих мер западные компании начали отказываться от сотрудничества с российскими магазинами. Так, например, российский рынок покинула компания Apple, предупредившая, что прекращает поставлять свои гаджеты на территорию РФ. От этого пострадала дилерская сеть техники от американской компании Re:Store — как сообщили в сети магазинов, техники хватит лишь на ближайший месяц, после чего торговые точки могут закрыть. Кроме того в Re:Store отменили оплату в кредит и рассрочку. Также поступили в «М.Видео» и «Эльдорадо» — акцию «рассрочка» убрали, но осталась возможность взять технику в кредит. Как объяснили URA.RU, это сделано вследствие повышения Центробанком России ключевой ставки до 20%.

Санкции против России были и раньше, но активно обострились из-за действий по денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель этих санкций — запретить российскую культуру, ее ценности и роли в важнейших для мировой истории событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер.

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