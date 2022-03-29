Бельгия высылает российских дипломатов

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Бельгия вышлет 21 российского дипломата Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бельгия приняла решение выслать 21 российского дипломата. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.

«Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности. Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми», — заявили в эфире телеканала.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.

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Бельгия приняла решение выслать 21 российского дипломата. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. «Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности. Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми», — заявили в эфире телеканала. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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