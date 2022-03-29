Бельгия высылает российских дипломатов

Бельгия приняла решение выслать 21 российского дипломата. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. «Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности. Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми», — заявили в эфире телеканала. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.