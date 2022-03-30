В Магнитогорске водитель легковушки гонялся за КАМАЗом

Погоня закончилась дракой между водителями (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель легкового автомобиля гонялся за КАМАЗом. После погони между водителями завязалась драка, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста».

«Водитель легковушки сначала преследовал КАМАЗ по улицам города, затем заехал за ним на частную территорию, хозяин которой вызвал охрану. Ну, а уж потом водители подрались», — сообщили в пресс-службе «Право роста» в «ВКонтакте».

В ЧОП добавили, что драка произошла на одном из объектов в районе Калибровки. Причина конфликта осталась неизвестной. Оба водителя отказались от вызова полиции.