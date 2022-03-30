30 марта 2022

В Магнитогорске водитель легковушки гонялся за КАМАЗом

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Погоня закончилась дракой между водителями (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель легкового автомобиля гонялся за КАМАЗом. После погони между водителями завязалась драка, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста».

«Водитель легковушки сначала преследовал КАМАЗ по улицам города, затем заехал за ним на частную территорию, хозяин которой вызвал охрану. Ну, а уж потом водители подрались», — сообщили в пресс-службе «Право роста» в «ВКонтакте».

В ЧОП добавили, что драка произошла на одном из объектов в районе Калибровки. Причина конфликта осталась неизвестной. Оба водителя отказались от вызова полиции.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель легкового автомобиля гонялся за КАМАЗом. После погони между водителями завязалась драка, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста». «Водитель легковушки сначала преследовал КАМАЗ по улицам города, затем заехал за ним на частную территорию, хозяин которой вызвал охрану. Ну, а уж потом водители подрались», — сообщили в пресс-службе «Право роста» в «ВКонтакте». В ЧОП добавили, что драка произошла на одном из объектов в районе Калибровки. Причина конфликта осталась неизвестной. Оба водителя отказались от вызова полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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