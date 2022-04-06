В США задумались ужесточить санкции против «Альфа-банка»

США ужесточат санкции против «Альфа-банка» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет санкций США против России предусматривает ужесточение ограничений в отношении «Альфа-банка». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Банки, в отношении которых США, как ожидается, введут санкции на этой неделе,включают Альфа-банк, один из крупнейших частных кредиторов России», — пишет WSJ со ссылкой на источники. Авторы напомнили, что США уже ввели так называемые блокирующие санкции против ВТБ и его дочерних компаний.

В конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.