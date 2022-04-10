Украинская актриса сняла ролик с угрозами в адрес россиян

11 апреля 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская актриса сняла пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес русских. Это заметили и прокомментировали в Telegram-канал «Война с фейками». «Это попадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)», — отмечают авторы публикации, передает РИА «Новости». В начале на видео слышна адресованная россиянам речь, после которой актриса осуществляет постановочное убийство. В Telegram-канале «Война с фейками» отметили, что ранее за похожее видео весь мир осудил террористическую группировку «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Ранее украинские СМИ начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Российские эксперты из МГИМО с помощью соцсетей подтвердили, что это провокация ВСУ. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Путин также говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская актриса сняла пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес русских. Это заметили и прокомментировали в Telegram-канал «Война с фейками». «Это попадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)», — отмечают авторы публикации, передает РИА «Новости». В начале на видео слышна адресованная россиянам речь, после которой актриса осуществляет постановочное убийство. В Telegram-канале «Война с фейками» отметили, что ранее за похожее видео весь мир осудил террористическую группировку «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Ранее украинские СМИ начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Российские эксперты из МГИМО с помощью соцсетей подтвердили, что это провокация ВСУ. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Путин также говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели.