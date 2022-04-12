Верховный Суд рассмотрел жалобу тюменца, убившего семейную пару

Верховный Суд не стал смягчать приговор виновному в жестоком убийстве семейной пары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный Суд России оставил без изменений приговор в отношении жителя Ишима Артура Лихтнера, который убил и сжег семейную пару. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. За совершение этого преступления мужчина был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

«Верховный Суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил без изменения приговор Тюменского областного суда от 24 января 2022 года, которым на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден 58-летний мужчина, проживавший в Ишимском районе без регистрации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а, е, к“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)», — сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года в селе Боровое Ишимского района осужденный нанес мужчине телесные повреждения. Опасаясь, что супруга потерпевшего позвонит в полицию, злоумышленник избил ее бутылкой по голове. После этого Лихтнер обложил тело каждого из супругов резиновыми колесами, облил их бензином, моторным маслом и поджег.

Тела погибших обгорели настолько, что эксперты не смогли установить причину смерти семейной пары. Огнем были уничтожены дом и хозпостройки. Тюменский областной суд назначил подсудимому 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано более 4 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда. Эти деньги он должен выплатить детям погибших.

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