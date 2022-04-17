Финансист рассказал, какие льготы положены предпенсионерам

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Город и жители. Тюмень, пенсионерки, бабушки, пожилые люди, пенсионеры
Предпенсионеры могут насчитывать на более высокое пособие по безработице Фото:

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут претендовать на различные льготы. Об этом гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рассказал РИА «Новости».

  • Предпенсионеры могут уменьшить налог на прибыль со стоимости шести соток земельного участка;
  • освобождаются от налога на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки;
  • могут получить льготы на поездки в общественном транспорте;
  • для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице, а продолжительность его выплаты увеличена. За каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. В течение первых трех месяцев начисляется 75% среднемесячного заработка, следующие четыре месяца — 60%, а затем 45%;
  • не должны платить налог на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил, либо могут получить льготу 50%, если мощность машины достигает 100—150 лошадиных сил;
  • им положена частичная компенсация до 50% лекарств, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что работодатель обязан предоставлять предпенсионерам два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также работодатель не может уволить их или отказать в трудоустройстве, ссылаясь на пожилой возраст, передает портал «Невские новости». При этом в случае отсутствия возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

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Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут претендовать на различные льготы. Об этом гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рассказал РИА «Новости». Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что работодатель обязан предоставлять предпенсионерам два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также работодатель не может уволить их или отказать в трудоустройстве, ссылаясь на пожилой возраст, передает портал «Невские новости». При этом в случае отсутствия возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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