Финансист рассказал, какие льготы положены предпенсионерам

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут претендовать на различные льготы. Об этом гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рассказал РИА «Новости».
- Предпенсионеры могут уменьшить налог на прибыль со стоимости шести соток земельного участка;
- освобождаются от налога на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки;
- могут получить льготы на поездки в общественном транспорте;
- для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице, а продолжительность его выплаты увеличена. За каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. В течение первых трех месяцев начисляется 75% среднемесячного заработка, следующие четыре месяца — 60%, а затем 45%;
- не должны платить налог на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил, либо могут получить льготу 50%, если мощность машины достигает 100—150 лошадиных сил;
- им положена частичная компенсация до 50% лекарств, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что работодатель обязан предоставлять предпенсионерам два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также работодатель не может уволить их или отказать в трудоустройстве, ссылаясь на пожилой возраст, передает портал «
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