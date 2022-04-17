Финансист рассказал, какие льготы положены предпенсионерам

Предпенсионеры могут насчитывать на более высокое пособие по безработице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут претендовать на различные льготы. Об этом гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рассказал РИА «Новости».

Предпенсионеры могут уменьшить налог на прибыль со стоимости шести соток земельного участка;

освобождаются от налога на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки;

могут получить льготы на поездки в общественном транспорте;

для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице, а продолжительность его выплаты увеличена. За каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. В течение первых трех месяцев начисляется 75% среднемесячного заработка, следующие четыре месяца — 60%, а затем 45%;

не должны платить налог на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил, либо могут получить льготу 50%, если мощность машины достигает 100—150 лошадиных сил;

им положена частичная компенсация до 50% лекарств, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что работодатель обязан предоставлять предпенсионерам два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Также работодатель не может уволить их или отказать в трудоустройстве, ссылаясь на пожилой возраст, передает портал « Невские новости ». При этом в случае отсутствия возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.