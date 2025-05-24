Сергей Соседов рассказал, сколько денег тратит на отдых с шиком

Музыкальный критик Сергей Соседов раньше не скрывал, что обожает путешествия. Впрочем, в последнее время на отдых Сергей выбирается крайне редко. О том, из-за чего это происходит и какую сумму ему не жалко потратить в отпуске, Соседов рассказал корреспонденту URA.RU.
«Обычно на отдых у меня уходит 200-250 тысяч, — объясняет Сергей. — Это для меня более чем хороший отдых, с шиком: с хорошим питанием, с экскурсиями, с развлечениями. Некоторые тратят и по три миллиона, я знаю. Но я не вкладываю в отдых шопинг. Некоторые едут отдыхать, а параллельно покупают дорогущие сумки, платья, костюмы. Покупки в мои расходы не входят. Шопинг — это заболевание. Так можно и три миллиона потратить, и пять! Но к отдыху это отношения не имеет. Отдых — это билеты на самолет туда и обратно, номер в гостинице, питание, разные спа-процедуры, экскурсии, посещение аттракционов, развлечения… А то, что она шубу купила новую с юбкой, джинсами и платьем и потратила два миллиона, это совершенно другие расходы».
Сергей говорит: в России он отдыхал практически на всех летних курортах. Впрочем, далеко не все ему приходятся по душе.
«В Сочи хорошо, но постоянно туда ездить отдыхать — нет, — продолжает Сергей. — Минус Сочи сейчас в том, что там стало меньше зелени. Это произошло после того, как город стали готовить к Олимпиаде. Пляжи мне там тоже не нравятся: галька, галуны, огромные камни. Я там не могу плавать. Без тапок силиконовых в воду не войдешь вообще. Море там не мое. Мне нужен песчаный пляж, песок. Если отдыхать, то, конечно, в Крыму. Ялта, Феодосия — прекрасные города. Мне там очень нравится».
При этом Сергей говорит, что пляжный отдых его особо не прельщает. В отпуске Соседов любит узнавать что-то новое, поэтому старается выбирать города с обширной экскурсионной программой.
«Я люблю отдыхать, посещая что-то, — продолжает Сергей. — Отпуск в типичном понимании — это не мое. Лежать под солнцем и загорать я не могу. У меня тонкая кожа: сгораю очень быстро. Плаваю я не очень хорошо. Могу минут 15-20 поплавать, да и все. Потом выходишь из воды, кожа соленая, сгораешь из-за этого моментально. После плавания мне нужно тут же куда-то бежать, смывать соль. В общем, отдых у моря — не мое. Я люблю гулять помногу. Несколько лет назад был в Лондоне. Мне понравился этот город. Для меня Лондон — это прогулки, экскурсии».
Критик признался, что одного любимого места для отдыха у него нет: он любит бывать в разных городах. В одно и то же место он обычно не ездит. Единственный город, который ему не надоедает, это Москва.
Впрочем, выбираться на отдых в последнее время у него практически не получается. «Я уже давно не езжу отдыхать: мне неинтересно стало. А потом все время какая-то работа появляется. Я уже и не помню, когда где-то был в плане полноценного отдыха».
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