Нас поменяли, Наташ»: бойцы РФ стали обзванивать родственников после возращения с Украины

Российские бойцы, вернувшиеся с Украины в рамках обмена пленными, стали звонить близким. Минобороны РФ предоставило URA.RU видео, на котором военнослужащие делятся первыми эмоциями.
«Нас поменяли, Наташ, все нормально», — говорит военнослужащий на видео. Он отмечает, что с ним все нормально и просит ее не переживать. Остальные бойцы также общаются по телефону со своими родственниками.
Согласно данным Минобороны, в Россию вернулись 307 пленных. В свою очередь, в Киев вернулось такое число украинских военных. Стороны договорились продолжить практику обменов, следующий может пройти по формуле «1000 на 1000», передает RT.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на ключевую роль Анкары в содействии мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, такие гуманитарные инициативы как обмены военнопленными являются важным шагом для укрепления доверия между сторонами, предает его слова Общественная Служба Новостей.
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