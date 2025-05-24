В ВСУ нашли крайнего в ночном обстреле Киева

Системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации, именно поэтому сегодня ночью Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала СВО. Об этом заявил командующий ВВС Украины Юрий Игнат.
«Системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты», — передает его слова украинское издание «Страна.ua». По словам Игната, системе Patriot стало сложнее предвидеть точку перехвата цели.
В ночь на 24 мая Киев подвергся комбинированному удару БПЛА «Герань» и баллистических ракет, о чем сообщили украинские военные. Мэр города Виталий Кличко подтвердил работу ПВО, но не уточнил масштабы повреждений.
Ранее военный эксперт Влад Шлепченко заявил, что для Запада Одесса важнее Киева. Они скорее пожертвуют столицей, лишь бы сохранить контроль над черноморскими портами. Передает его слова «Царьград».
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