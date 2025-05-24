Останина жестко отреагировала на слова священника про «овощебазу с триколором»

Депутат Нина Останина раскритиковала заявление священника Павла Островского. В своем заявлении для радио Sputnik тот объяснил, почему русские девушки выходят замуж на мусульман. По его словам, это происходит потому, что «мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши „овощи“ ходят в барбершоп и качалку. То денег нет, то я еще не определился, то работа, то мама не разрешает. Реально какая-то овощебаза с триколором».
«Вообще-то здесь не до смеха. Лично для меня уважение к государственной символике России непререкаемо», — написала она у себя в telegram-канале.
Останина подчеркнула, что подобные слова являются неприемлемыми как по отношению к государственной символике, так и к гражданам страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Депутат также задалась вопросом, последует ли какая-либо реакция на эти оскорбительные заявления со стороны официальных лиц и общественности.
Ранее Островский прокомментировал вызвавший споры пост, где он назвал русских мужчин, не делающих предложения своим возлюбленным, «овощами». В новом сообщении священнослужитель задался риторическим вопросом: «Ну а в чем я не прав?», стоя на своем и не считая нужным извиняться за резкую формулировку, сообщает Sport24.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.