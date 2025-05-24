Орбан провел экстренное заседание из-за энергетической угрозы со стороны Украины

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Орбан обеспокоен энергетической угрозой со стороны Украины
Орбан обеспокоен энергетической угрозой со стороны Украины Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел экстренное заседание экономического блока правительства из-за угрозы энергетической безопасности страны, связанной с действиями Украины и инициативой Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов. По словам главы венгерского правительства, ситуация оценивается как критическая для национальной экономики и требует немедленного реагирования.

«Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — написал Орбан в соцсетях, комментируя встречу. Он также подчеркнул возможные последствия реализации подобных инициатив: «Угроза энергетики Украины. Если бы это было реализовано, текущий средний счет за электроэнергию в семь тысяч форинтов увеличился бы до 14 тысяч форинтов, а счет за газ 16 тысяч форинтов до 54 тысяч». 

Венгерские власти ранее неоднократно заявляли, что считают действия Киева — в частности, прекращение с 1 января транзита российского газа по территории Украины — одной из ключевых причин энергетического кризиса в Европе. Кроме того, правительство Венгрии выступает против плана Еврокомиссии полностью запретить импорт российских нефти и газа в страны ЕС с конца 2027 года.

По оценке Будапешта, такая инициатива нанесет серьезный урон социально-экономическим интересам страны, которая получает основную часть энергоресурсов из России. Кабинет Орбана заявил о намерении юридически оспаривать предложения Еврокомиссии, считая их противоречащими законодательству Евросоюза.

Также Венгрия выступает против интергирования Украины в ЕС. По мнению Орбана, если это произойдет, это приведет к затяжной войне в Европе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел экстренное заседание экономического блока правительства из-за угрозы энергетической безопасности страны, связанной с действиями Украины и инициативой Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов. По словам главы венгерского правительства, ситуация оценивается как критическая для национальной экономики и требует немедленного реагирования. «Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — написал Орбан в соцсетях, комментируя встречу. Он также подчеркнул возможные последствия реализации подобных инициатив: «Угроза энергетики Украины. Если бы это было реализовано, текущий средний счет за электроэнергию в семь тысяч форинтов увеличился бы до 14 тысяч форинтов, а счет за газ 16 тысяч форинтов до 54 тысяч».  Венгерские власти ранее неоднократно заявляли, что считают действия Киева — в частности, прекращение с 1 января транзита российского газа по территории Украины — одной из ключевых причин энергетического кризиса в Европе. Кроме того, правительство Венгрии выступает против плана Еврокомиссии полностью запретить импорт российских нефти и газа в страны ЕС с конца 2027 года. По оценке Будапешта, такая инициатива нанесет серьезный урон социально-экономическим интересам страны, которая получает основную часть энергоресурсов из России. Кабинет Орбана заявил о намерении юридически оспаривать предложения Еврокомиссии, считая их противоречащими законодательству Евросоюза. Также Венгрия выступает против интергирования Украины в ЕС. По мнению Орбана, если это произойдет, это приведет к затяжной войне в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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