«Овощебаза с триколором»: в РПЦ объяснили, почему россиянке стали чаще выбирать мусульман

Священник Островский: девушки выходят замуж за мусульман из-за безысходности
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Русские девушки все чаще выходят замуж за мусульман, заявил священник Островский
Русские девушки все чаще выходят замуж за мусульман, заявил священник Островский Фото:

Русские девушки все чаще выбирают в качестве супругов мужчин мусульманского вероисповедания из-за их большей решимости и готовности к созданию семьи. Об этом сообщил священник Павел Островский.

«И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши „овощи“ ходят в барбершоп и качалку. То денег нет, то я еще не определился, то работа, то мама не разрешает. Реально какая-то овощебаза с триколором», — заявил Островский. Он ответил на вопрос, почему в России девушки все чаще выходят замуж за мусульман этом в эфире радио Sputnik.

Островский отметил, что согласно исламским канонам, внебрачные половые связи считаются запретными (харамом), а в ряде консервативных мусульманских обществ за подобные поступки девушки могут убить. Он также рассказал, что среди его знакомых есть девушки, обручившиеся с мигрантами из стран Азии. «Они вышли замуж, потому что им предложение сделали. Знаете, уже от безысходности», — добавил священник.

В октябре 2023 года патриарх Кирилл выразил обеспокоенность возможной утратой Россией своей культурной самобытности на фоне увеличивающегося притока мигрантов. По его словам, в столицу прибывает чрезмерное количество представителей иных культурных традиций и религиозных убеждений.

Патриарх отметил, что не испытывает неприязни к мусульманам и на протяжении многих лет прилагал усилия для укрепления взаимодействия между Русской православной церковью и исламской общиной. Тем не менее, по его утверждению, данное обстоятельство не устраняет основную проблему.

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Русские девушки все чаще выбирают в качестве супругов мужчин мусульманского вероисповедания из-за их большей решимости и готовности к созданию семьи. Об этом сообщил священник Павел Островский. «И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши „овощи“ ходят в барбершоп и качалку. То денег нет, то я еще не определился, то работа, то мама не разрешает. Реально какая-то овощебаза с триколором», — заявил Островский. Он ответил на вопрос, почему в России девушки все чаще выходят замуж за мусульман этом в эфире радио Sputnik. Островский отметил, что согласно исламским канонам, внебрачные половые связи считаются запретными (харамом), а в ряде консервативных мусульманских обществ за подобные поступки девушки могут убить. Он также рассказал, что среди его знакомых есть девушки, обручившиеся с мигрантами из стран Азии. «Они вышли замуж, потому что им предложение сделали. Знаете, уже от безысходности», — добавил священник. В октябре 2023 года патриарх Кирилл выразил обеспокоенность возможной утратой Россией своей культурной самобытности на фоне увеличивающегося притока мигрантов. По его словам, в столицу прибывает чрезмерное количество представителей иных культурных традиций и религиозных убеждений. Патриарх отметил, что не испытывает неприязни к мусульманам и на протяжении многих лет прилагал усилия для укрепления взаимодействия между Русской православной церковью и исламской общиной. Тем не менее, по его утверждению, данное обстоятельство не устраняет основную проблему.
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