В день закрытия фестиваля в Каннах отключился свет

На юге Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Жандармерия департамента Приморские Альпы подозревает диверсию в качестве одной из причин произошедшего. Как сообщает телеканал France 3, сейчас рассматривается версия умышленного поджога высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон (департамент Вар) как одну из причин аварии, приведшей к серьезным сбоям в энергоснабжении региона.
«По данным жандармерии Приморских Альп, одним из двух злонамеренных действий, приведших к отключению электроэнергии, был „поджог высоковольтной подстанции“ в коммуне Таннерон (департамент Вар)», — сообщает телеканал France 3. Уточняется, что причина второго происшествия пока остается неустановленной.
Ранее France 3 со ссылкой на оператора энергосетей RTE сообщал, что отключение электричества произошло в результате двух инцидентов: пожара на электроподстанции недалеко от Канн и падения опоры высоковольтной линии электропередачи. В итоге без света остались около 160 тысяч домовладений, были нарушены графики движения пассажирских поездов и прервана работа Каннского кинофестиваля, который должен завершиться 24 мая.
В этом году с 13 по 24 мая проходит 78-й Каннский международный кинофестиваль. Председателем жюри стала актриса Жюльет Бинош. Каннский кинофестиваль считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире и проходит ежегодно в мае в курортном городе Канны, Франция.
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