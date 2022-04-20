В Свердловской области появится новый производитель сыров

Кроме мягких сыров «Балтымский» будет выпускать пудинги, творожные сырки и другие десерты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Агрокомплекс «Балтымский» в Свердловской области запустит производство сыров и молочных десертов. Об этом URA.RU рассказал председатель совета директоров агрокомплекса Евгений Кремко.

«Мы выпускаем уже 24 наименования. Это молоко, кефир, ряженка, творог — все, что есть и у других. А теперь переходим на экзотику. Будем выпускать то, чего мало или вообще нет на рынке», — сказал предприниматель.

По его словам, в новой линейке будут мягкие сыры, творожные сырки с наполнителем, пудинги, творожки и другие молочные десерты. Их будут выпускать в небольшом количестве — в общей сложности на 10 млн рублей в месяц. Нынешний объем производства сопоставим по сумме, то есть после запуска новой линейки он вырастет вдвое.

«На массовом производстве невозможно добиться того же качества, как на фермерских продуктах. А у нас фермерский продукт. Основа нашей идеологии — только качественные продукты. Ни пальмовое масло, ни белорусское порошковое молоко, ни химию, ни какие-либо добавки мы не добавляем», — отметил Евгений Кремко.

Запустить производство новых линеек планируют до конца 2022 года. Новый проект потребует инвестиций в 8-10 млн рублей. Средства необходимы в первую очередь на оборудование. По словам Кремко, десерты из новой линейки уже ждут в школах и детских садах Верхней Пышмы. Городское управление образования связывалось с агрокомплексом и просила обеспечить образовательные учреждения его продукцией.

В ближайшее время продукцию «Балтымского» начнут продавать в торговой сети «Пятерочка». Пока она представлена в супермаркетах «Монетка» и небольших магазинах. Накануне в агрокомплексе озвучили планы по масштабной модернизации, после которой объемы производства должны вырасти вдвое. Кроме этого ферма увеличит выпуск молока под собственной торговой маркой.