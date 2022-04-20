Российские власти ужесточили въезд в страну европейцам

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума отменила визовые преференции для граждан недружественных стран Фото:
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Государственная дума РФ приняла решение об отмене упрощенного визового режима для чиновников из Евросоюза и ряда других недружественных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдумы.

«Приостанавливается действие некоторых положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные изменения коснутся соглашений с правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также соглашения между Правительством России и Федеральным советом Швейцарии», — сообщается на сайте ведомства.

Ограничения коснутся членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов из вышеперечисленных европейских стран, уточнили в ведомстве. Возобновить отменяемые положения может президент РФ Владимир Путин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕС приостановит действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Решение вступило в силу 28 февраля 2022 года и коснулось обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, а так же членов делегаций официальных межправительственных мероприятий.

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Государственная дума РФ приняла решение об отмене упрощенного визового режима для чиновников из Евросоюза и ряда других недружественных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдумы. «Приостанавливается действие некоторых положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные изменения коснутся соглашений с правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также соглашения между Правительством России и Федеральным советом Швейцарии», — сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов из вышеперечисленных европейских стран, уточнили в ведомстве. Возобновить отменяемые положения может президент РФ Владимир Путин. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕС приостановит действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Решение вступило в силу 28 февраля 2022 года и коснулось обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, а так же членов делегаций официальных межправительственных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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