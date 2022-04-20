Российские власти ужесточили въезд в страну европейцам

20 апреля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Госдума отменила визовые преференции для граждан недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государственная дума РФ приняла решение об отмене упрощенного визового режима для чиновников из Евросоюза и ряда других недружественных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдумы. «Приостанавливается действие некоторых положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные изменения коснутся соглашений с правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также соглашения между Правительством России и Федеральным советом Швейцарии», — сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов из вышеперечисленных европейских стран, уточнили в ведомстве. Возобновить отменяемые положения может президент РФ Владимир Путин. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕС приостановит действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Решение вступило в силу 28 февраля 2022 года и коснулось обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, а так же членов делегаций официальных межправительственных мероприятий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Государственная дума РФ приняла решение об отмене упрощенного визового режима для чиновников из Евросоюза и ряда других недружественных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдумы. «Приостанавливается действие некоторых положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные изменения коснутся соглашений с правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также соглашения между Правительством России и Федеральным советом Швейцарии», — сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов из вышеперечисленных европейских стран, уточнили в ведомстве. Возобновить отменяемые положения может президент РФ Владимир Путин. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕС приостановит действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Решение вступило в силу 28 февраля 2022 года и коснулось обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, а так же членов делегаций официальных межправительственных мероприятий.