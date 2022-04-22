В США усомнились в безопасности полетов из России

23 апреля 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Сейчас между РФ и США нет регулярных авиарейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральное авиационное управление (FFA) США понизило рейтинг безопасности полетов для РФ. Такая информация опубликована на сайте американского ведомства. «Федеральное авиационное управление понизило рейтинг безопасности полетов для России, ограничив любое расширение услуг или партнерских отношений, поскольку Федеральное агентство воздушного транспорта России не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», — говорится на официальном сайте FFA. Таким образом, российские авиакомпании лишаются возможности запускать в США новые рейсы. Им остается лишь выполнять уже существующие рейсы. Представители регулятора отмечают, что в настоящее время ни одна российская авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США. Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Федеральное агентство предупредило, что случаи глушения сигналов GPS, а также их подмены наблюдались в районе Калининградской области, над Черным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье. Это может быть связано с тем, что США планируют отключить Россию от GPS самостоятельно, констатировал глава ГЛОНАСС Дмитрий Рогозин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Федеральное авиационное управление (FFA) США понизило рейтинг безопасности полетов для РФ. Такая информация опубликована на сайте американского ведомства. «Федеральное авиационное управление понизило рейтинг безопасности полетов для России, ограничив любое расширение услуг или партнерских отношений, поскольку Федеральное агентство воздушного транспорта России не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», — говорится на официальном сайте FFA. Таким образом, российские авиакомпании лишаются возможности запускать в США новые рейсы. Им остается лишь выполнять уже существующие рейсы. Представители регулятора отмечают, что в настоящее время ни одна российская авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США. Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Федеральное агентство предупредило, что случаи глушения сигналов GPS, а также их подмены наблюдались в районе Калининградской области, над Черным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье. Это может быть связано с тем, что США планируют отключить Россию от GPS самостоятельно, констатировал глава ГЛОНАСС Дмитрий Рогозин.