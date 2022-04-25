25 апреля 2022

Здание, которое хотят выкупить пермские власти, атаковали крысы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, кафе пастернак, pasternak
За зданием вид не такой привлекательный Фото:

Здание бывшего элитного ресторана «Живаго», которое краевые власти решили выкупить, чтобы разместить там министерство социального развития, окружили крысы. Они развелись на стихийной мусорке у стен сзади здания. Такую жалобу подал пермяк в организацию гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль», приложив фотографию свалки.

«Посмотрите на мусорку за „Живаго“. Тут уже бегают крысы и воняет. На заднем фоне садик, крысы могут туда перебежать. Как вообще допустили такую свалку?», — написано в жалобе.

Сейчас здание по Ленина, 37 занимают несколько арендаторов. По словам одного из них, свалка здесь давно — больше двух лет.

«Раньше здесь была „Пятерочка“ на первом этаже. Они складывали сначала свои отходы, потом люди из соседних домов присоединились. Сейчас там и покрышки лежат, и унитаз чей-то был. Чья территория там — непонятно», — рассказал URA.RU арендатор одного из помещений здания.

Территория, по данным публичной кадастровой карты, находится в частной собственности владельца здания, значит обязанность по уборке мусора лежит на нем. Стоит отметить, что рядом со зданием строят новый корпус гимназии №17. Если свалку не уберут, то и туда могут прийти крысы.

Ранее URA.RU рассказывало, что на месте этого здания хотели построить жилой дом. Но краевые власти заблокировали строительство ЖК на этом месте.

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Здание бывшего элитного ресторана «Живаго», которое краевые власти решили выкупить, чтобы разместить там министерство социального развития, окружили крысы. Они развелись на стихийной мусорке у стен сзади здания. Такую жалобу подал пермяк в организацию гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль», приложив фотографию свалки. «Посмотрите на мусорку за „Живаго“. Тут уже бегают крысы и воняет. На заднем фоне садик, крысы могут туда перебежать. Как вообще допустили такую свалку?», — написано в жалобе. Сейчас здание по Ленина, 37 занимают несколько арендаторов. По словам одного из них, свалка здесь давно — больше двух лет. «Раньше здесь была „Пятерочка“ на первом этаже. Они складывали сначала свои отходы, потом люди из соседних домов присоединились. Сейчас там и покрышки лежат, и унитаз чей-то был. Чья территория там — непонятно», — рассказал URA.RU арендатор одного из помещений здания. Территория, по данным публичной кадастровой карты, находится в частной собственности владельца здания, значит обязанность по уборке мусора лежит на нем. Стоит отметить, что рядом со зданием строят новый корпус гимназии №17. Если свалку не уберут, то и туда могут прийти крысы. Ранее URA.RU рассказывало, что на месте этого здания хотели построить жилой дом. Но краевые власти заблокировали строительство ЖК на этом месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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