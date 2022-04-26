Столовую свердловского техникума закрыли из-за просрочки

Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Алапаевский городской суд приостановил на 30 суток работу столовой в местном многопрофильном техникуме. Там студентов кормили просроченными продуктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Управлением Роспотребнадзора в отношении техникума был составлен протокол об административных правонарушениях. Алапаевский городской суд приостановил всю производственную деятельность столовой техникума на 30 суток», — сказано в сообщении.

Не согласившись с решением Алапаевского городского суда, представитель техникума обратился с жалобой в Свердловский областной суд. В своей жалобе он просил отменить вынесенное решение. «Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда и назначил техникуму административное наказание — приостановил деятельность только по оказанию услуг общественного питания», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка деятельности ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». Эксперты установили, что сметана, биойогурты и другие молочные продукты были просрочены. Кроме того, в ходе проверки было обнаружено, что персонал размещал свою верхнюю одежду и обувь на вешалках в открытом пространстве, а не в специально предназначенном для этого шкафу.