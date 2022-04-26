26 апреля 2022

Столовую свердловского техникума закрыли из-за просрочки

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда Фото:

Алапаевский городской суд приостановил на 30 суток работу столовой в местном многопрофильном техникуме. Там студентов кормили просроченными продуктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Управлением Роспотребнадзора в отношении техникума был составлен протокол об административных правонарушениях. Алапаевский городской суд приостановил всю производственную деятельность столовой техникума на 30 суток», — сказано в сообщении.

Не согласившись с решением Алапаевского городского суда, представитель техникума обратился с жалобой в Свердловский областной суд. В своей жалобе он просил отменить вынесенное решение. «Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда и назначил техникуму административное наказание — приостановил деятельность только по оказанию услуг общественного питания», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка деятельности ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». Эксперты установили, что сметана, биойогурты и другие молочные продукты были просрочены. Кроме того, в ходе проверки было обнаружено, что персонал размещал свою верхнюю одежду и обувь на вешалках в открытом пространстве, а не в специально предназначенном для этого шкафу.

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Алапаевский городской суд приостановил на 30 суток работу столовой в местном многопрофильном техникуме. Там студентов кормили просроченными продуктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Управлением Роспотребнадзора в отношении техникума был составлен протокол об административных правонарушениях. Алапаевский городской суд приостановил всю производственную деятельность столовой техникума на 30 суток», — сказано в сообщении. Не согласившись с решением Алапаевского городского суда, представитель техникума обратился с жалобой в Свердловский областной суд. В своей жалобе он просил отменить вынесенное решение. «Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда и назначил техникуму административное наказание — приостановил деятельность только по оказанию услуг общественного питания», — сказано в сообщении. Ранее сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка деятельности ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». Эксперты установили, что сметана, биойогурты и другие молочные продукты были просрочены. Кроме того, в ходе проверки было обнаружено, что персонал размещал свою верхнюю одежду и обувь на вешалках в открытом пространстве, а не в специально предназначенном для этого шкафу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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