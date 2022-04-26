«УралСпецГрупп» производит оборудование, которое используется при добычи газа и нефти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «УралСпецГрупп» из Миасса (Челябинская область), специализирующийся на выпуске оборудования для газовой и нефтедобывающей отраслей, стал поставщиком, чья продукция может заменить импортную. Это помогло компании укрепить свои позиции на рынке, хотя пока рано говорить, что конкурентная гонка выиграна, сообщили URA.RU на предприятии.

«Мы предлагаем свое оборудование, которое производим в качестве импортозамещения. Свое оборудование мы производим из отечественного сырья. Санкции внесли свои коррективы в нашу работу, и мы были вынуждены менять некоторые европейские элементы в своем оборудовании на отечественные», — сообщил URA.RU коммерческий директор «УралСпецГрупп» Дмитрий Мухоров.

Мухоров добавил, что несмотря на смену поставщиков, качество готового изделия не изменилось. Однако цены на продукцию стали выше. В будущем компания планирует увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Российские предприятия стали активно разрабатывать проекты импортозамещения из-за санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США, которое усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Как заявил президент России Владимир Путин, санкции и ограничения направлены на ухудшение жизни миллионов человек. Все это признаки агрессии и войны, которая ведется экономическими, политическими и информационными средствами. Глава государства заявил, что начало спецоперации предотвратило реальную опасность, которая нависала над РФ.

Компания производит оборудования, которое используется при добычи газа и нефти Фото: официальный сайт «УралСпецГрупп»

«УралСпецГрупп» производит свое оборудование из российского сырья Фото: официальный сайт «УралСпецГрупп»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам