Путин: военные предотвратили масштабный конфликт в РФ

Начало спецоперации на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин добавил, что все задачи операции будут безусловно выполнены.
«Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. Задачи спецоперации будут безусловно выполнены. Нужно четко осознавать, что наши солдаты предотвратили реальную опасность, масштабный конфликт, который бы развернулся на нашей территории, но по другим сценариям», — заявил Путин на заседании Совета законодателей, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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Начало спецоперации на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин добавил, что все задачи операции будут безусловно выполнены. «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. Задачи спецоперации будут безусловно выполнены. Нужно четко осознавать, что наши солдаты предотвратили реальную опасность, масштабный конфликт, который бы развернулся на нашей территории, но по другим сценариям», — заявил Путин на заседании Совета законодателей, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.