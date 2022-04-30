Херсонская область осталась без мобильной связи и интернета

В Херсонской области перестали работать операторы мобильной связи Lifecell, Vodafone и «Киевстар». Сообщается, что отключение было произведено преднамеренно.
«В Херсоне перестали работать операторы мобильной связи Lifecell, Vodafone и „Киевстар“. По сообщениям жителей Херсонской области, мобильная связь пропала не вследствие аварии, а была преднамеренно отключена украинскими компаниями мобильной связи», — пишет telegram-канал Readovka.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Глава региона заявлял, что Киев отказался от Херсонской области. Помимо этого глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.
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