Глава области: Киев отказался от Херсона

29 апреля 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Атаки украинских властей демонстрируют отношение Киева к жителям Херсона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Применение боевого оружия ВСУ в Херсоне указывает на то, что киевский режим отказался от жителей города. Об этом в ходе брифинга заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьезная защита нашего города. Вчера были сбиты несколько ракет „Точки У“ и системы залпового огня „Ураган“ (…) [Это] говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — цитирует Сальдо РИА «Новости». Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Помимо этого глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Применение боевого оружия ВСУ в Херсоне указывает на то, что киевский режим отказался от жителей города. Об этом в ходе брифинга заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьезная защита нашего города. Вчера были сбиты несколько ракет „Точки У“ и системы залпового огня „Ураган“ (…) [Это] говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — цитирует Сальдо РИА «Новости». Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Помимо этого глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.