Тюменские спасатели помогут курганцам с тушением лесных пожаров

06 мая 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

В некоторых муниципалитетах Курганской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области выехала в Курган для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает официальная группа ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в регионе из-за пожаров были эвакуированы жители нескольких деревень. В ряде муниципалитетов Курганской области с конца апреля действует режим ЧС. «Шестого мая для оказания помощи в ликвидации действующих природных пожаров в Курганскую область направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области в составе 10 человек и 2 единиц техники», — указано в сообщении ведомства. Там добавили, что аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области в составе 26 человек и 6 единиц техники также укрепила силы Ишимского и Голышмановского пожарно-спасательных гарнизонов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить защиту населенных пунктов от возможных природных пожаров в Сорокинском и Аромашевском районах. «На данный момент в тушении ландшафтных пожаров в Тюменской области задействовано 178 человек и 72 единицы техники, из них от МЧС России 23 человека и 4 единицы техники», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с использованием мангалов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области выехала в Курган для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает официальная группа ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в регионе из-за пожаров были эвакуированы жители нескольких деревень. В ряде муниципалитетов Курганской области с конца апреля действует режим ЧС. «Шестого мая для оказания помощи в ликвидации действующих природных пожаров в Курганскую область направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области в составе 10 человек и 2 единиц техники», — указано в сообщении ведомства. Там добавили, что аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области в составе 26 человек и 6 единиц техники также укрепила силы Ишимского и Голышмановского пожарно-спасательных гарнизонов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить защиту населенных пунктов от возможных природных пожаров в Сорокинском и Аромашевском районах. «На данный момент в тушении ландшафтных пожаров в Тюменской области задействовано 178 человек и 72 единицы техники, из них от МЧС России 23 человека и 4 единицы техники», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с использованием мангалов.