Машина загорелась на улице Космонавтов (архивное фото)
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге 9 мая загорелась Lada Priora прямо на дороге. Видео тушения автомобиля опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
«На Космонавтов машина горит! 9 мая», — сообщает очевидец в видео. По его словам, легковушка загорелась в районе дома №95.
Потушить машину водителю помогли другие участники дорожного движения. По какой именно причине загорелся отечественный автомобиль — неизвестно.
Видео: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Автомобиль загорелся на проспекте Космонавтов
Загоревшийся автомобиль потушил другой автомобилист
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