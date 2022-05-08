08 мая 2022

В Екатеринбурге на дороге вспыхнул автомобиль. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Машина загорелась на улице Космонавтов (архивное фото) Фото:

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге 9 мая загорелась Lada Priora прямо на дороге. Видео тушения автомобиля опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

«На Космонавтов машина горит! 9 мая», — сообщает очевидец в видео. По его словам, легковушка загорелась в районе дома №95.

Потушить машину водителю помогли другие участники дорожного движения. По какой именно причине загорелся отечественный автомобиль — неизвестно.

Видео: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Автомобиль загорелся на проспекте Космонавтов
Фото:
Загоревшийся автомобиль потушил другой автомобилист
Фото:

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На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге 9 мая загорелась Lada Priora прямо на дороге. Видео тушения автомобиля опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». «На Космонавтов машина горит! 9 мая», — сообщает очевидец в видео. По его словам, легковушка загорелась в районе дома №95. Потушить машину водителю помогли другие участники дорожного движения. По какой именно причине загорелся отечественный автомобиль — неизвестно. Видео: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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