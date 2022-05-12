12 мая 2022

Из-за заморозков в Миассе отменили городской праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, термометр, зима, квартира, холод
Неблагоприятная погода второй раз срывает конкурс песни и строя Фото:

В Миассе (Челябинская область) из-за понижения температуры отменили Городской конкурс песни и строя. Об этом URA.RU сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии.

«В Миассе отменяется XII Городской смотр песни и строя, посвященный 77-летию Великой Победы, который должен был пройти 13 мая. Причина — неблагоприятные погодные условиями и заморозки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что городской конкурс песни и строя уже дважды отменяли из-за неблагоприятной погоды. В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних специальных учреждений города.

Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

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В Миассе (Челябинская область) из-за понижения температуры отменили Городской конкурс песни и строя. Об этом URA.RU сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии. «В Миассе отменяется XII Городской смотр песни и строя, посвященный 77-летию Великой Победы, который должен был пройти 13 мая. Причина — неблагоприятные погодные условиями и заморозки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что городской конкурс песни и строя уже дважды отменяли из-за неблагоприятной погоды. В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних специальных учреждений города. Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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