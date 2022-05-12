Из-за заморозков в Миассе отменили городской праздник

13 мая 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Неблагоприятная погода второй раз срывает конкурс песни и строя Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) из-за понижения температуры отменили Городской конкурс песни и строя. Об этом URA.RU сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии. «В Миассе отменяется XII Городской смотр песни и строя, посвященный 77-летию Великой Победы, который должен был пройти 13 мая. Причина — неблагоприятные погодные условиями и заморозки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что городской конкурс песни и строя уже дважды отменяли из-за неблагоприятной погоды. В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних специальных учреждений города. Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Миассе (Челябинская область) из-за понижения температуры отменили Городской конкурс песни и строя. Об этом URA.RU сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии. «В Миассе отменяется XII Городской смотр песни и строя, посвященный 77-летию Великой Победы, который должен был пройти 13 мая. Причина — неблагоприятные погодные условиями и заморозки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что городской конкурс песни и строя уже дважды отменяли из-за неблагоприятной погоды. В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты средних специальных учреждений города. Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.