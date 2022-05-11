11 мая 2022

В Челябинской области ждут жару и заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт_2. Ноябрь. Ханты-Мансийск, градусник, температура
Ночью температура воздуха в некоторых районах области опустится до -3 градусов Фото:

В Челябинской области продолжается пожароопасный сезон. Из-за повышенной температуры воздуха в некоторых районах сохраняется опасность возгорания лесов. При этом в ближайшие дни специалисты ожидают заморозки, сообщили в ЦГМС области.

«С 11 по 13 мая в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — говорится в сообщении регионального метеоцентра.

Справиться с количеством лесных пожаров на территории области помогут дожди, которые будут идти все выходные. Однако в ГУ МЧС области все равно напоминают о правилах безопасности при пользовании огнем. Порывы ветра до 17 метров в секунду смогут раздуть пожар на большое расстояние.

Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. До конца недели дневные температуры будут варьироваться в районе 20 градусов выше нуля. Ночью термометры жителей региона будут показывать от +3 до +8 градусов.

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В Челябинской области продолжается пожароопасный сезон. Из-за повышенной температуры воздуха в некоторых районах сохраняется опасность возгорания лесов. При этом в ближайшие дни специалисты ожидают заморозки, сообщили в ЦГМС области. «С 11 по 13 мая в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — говорится в сообщении регионального метеоцентра. Справиться с количеством лесных пожаров на территории области помогут дожди, которые будут идти все выходные. Однако в ГУ МЧС области все равно напоминают о правилах безопасности при пользовании огнем. Порывы ветра до 17 метров в секунду смогут раздуть пожар на большое расстояние. Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. До конца недели дневные температуры будут варьироваться в районе 20 градусов выше нуля. Ночью термометры жителей региона будут показывать от +3 до +8 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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