Ночью температура воздуха в некоторых районах области опустится до -3 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинской области продолжается пожароопасный сезон. Из-за повышенной температуры воздуха в некоторых районах сохраняется опасность возгорания лесов. При этом в ближайшие дни специалисты ожидают заморозки, сообщили в ЦГМС области.

«С 11 по 13 мая в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — говорится в сообщении регионального метеоцентра.

Справиться с количеством лесных пожаров на территории области помогут дожди, которые будут идти все выходные. Однако в ГУ МЧС области все равно напоминают о правилах безопасности при пользовании огнем. Порывы ветра до 17 метров в секунду смогут раздуть пожар на большое расстояние.

Ранее в областном гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. До конца недели дневные температуры будут варьироваться в районе 20 градусов выше нуля. Ночью термометры жителей региона будут показывать от +3 до +8 градусов.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС