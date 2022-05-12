Челябинские власти опубликовали список дорог, где ведется ремонт

13 мая 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Дорожные работы ведутся во многих районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области продолжается сезон дорожных работ. Миндортранс региона опубликовал список трасс, на которых идет реконструкция. «Работы ведутся во многих районах. Предоставляем список», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства. В Октябрьском районе ведутся работы по устройству выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на участке автомобильной дороги Челябинск-Октябрьское. Сегодня уже уложено 9,5 километров. Также начаты работы по укреплению обочин.

На участке автомобильной дороги Троицк-Степное в Пластовском районе уже выполнили фрезеровку существующего покрытия, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя покрытия. На сегодняшний день уложено 5 километров.

В Увельском и Еткульском районах проходит капитальный ремонт сразу на двух дорогах: Рождественка-Мордвиновка и Белоносово-Александровка. Рабочие проводят устройство земляного полотна и дополнительного слоя основания.

В Нагайбакском районе проходит капитальный ремонт автодороги Татищево-Кужебаевский-Париж, протяженность участка составила 4,3 километра. Для передвижения транспорта уже построили объездную дорогу, также начаты работы по устройству земельного полотна и прокладыванию водопропускных труб.

В Нязепетровском районе ведутся работы на участке дороги Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли, протяженностью 5,9 километров. Проводится кирковка существующего покрытия и устройство основания дороги.

Продолжены работы по реконструкции автодороги Шагол-Красное Поле-Обход города Челябинска в Сосновском районе. Сейчас там ведутся работы по устройству верхнего слоя основания из черного щебня.

Полным ходом идут работы на автодороге Южноуральск-Магнитогорск. Там рабочие укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. В министерстве отметили, что в этом году запланирован капитальный ремонт автодороги Златоуст-Магнитка, ведущей к нацпарку Таганай. Сейчас там выкорчевывают пни и вырубают кустарники. Ранее власти региона заявили, что на строительство и реконструкцию дорог в области будет потрачено 20 млрд рублей. Средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. По заявлению властей, договоры с подрядчиками уже подписаны. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Челябинской области продолжается сезон дорожных работ. Миндортранс региона опубликовал список трасс, на которых идет реконструкция. «Работы ведутся во многих районах. Предоставляем список», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства. В министерстве отметили, что в этом году запланирован капитальный ремонт автодороги Златоуст-Магнитка, ведущей к нацпарку Таганай. Сейчас там выкорчевывают пни и вырубают кустарники. Ранее власти региона заявили, что на строительство и реконструкцию дорог в области будет потрачено 20 млрд рублей. Средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. По заявлению властей, договоры с подрядчиками уже подписаны.