Херсонский мэр грозит сотрудникам увольнением за поддержку РФ

Мэр в освобожденной Херсонской области массово увольняет и грозит оставить без выплат за поддержку РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Скадовска Александр Яковлев заявил об увольнении и невыплате зарплаты гражданам, поддерживающих Россию. В своих соцсетях он заявил, что спецоперация завершится победой Украины.

«В четверг поручил разорвать трудовые отношения со всеми работниками, которые участвовали или участвовали в мероприятиях, организованных „новыми властями“ до 9 мая. Поддерживающие меры под флагами РФ не получат зарплату или другие выплаты из бюджетных средств», — написал Яковлев в соцсетях.

Он также поделился своим мнением по поводу варианта завершения спецоперации России на Украине. «Закончится полным поражением РФ. Может не так быстро, как хотелось бы, но точно будет. Куда они потом пойдут?» — подытожил он.

Ранее украинский государственный и политический деятель, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область не войдет в состав Крыма, но может присоединиться к России в качестве одного из субъектов нового федерального округа. В Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже новые региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Также глава «Комитета спасения Херсонщины» сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.

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