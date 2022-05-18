В Челябинке восстановят старый сквер

Александр Орел рассказал, каким будет сквер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске восстановят старый сквер перед дворцом Культуры «Станкомаш». Об этом URA.RU заявил глава Ленинского района Александр Орел.

«Жители очень долго ждали, когда же начнется благоустройство этой территории. Общая стоимость работ в этом году почти 90 миллионов. Учитывая, что стоимость всего проекта 115 миллионов рублей, мы сможем сделать значительную часть того, что запланировали», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

По федеральной программе на преображение сквера администрация Ленинского района получила 50 миллионов рублей. Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова добавили из областного и городского бюджетов на проект, связанный с озеленением, газонами и поливом еще 27,5 миллионов. Из средств Ленинского района на возведение фонтана выделено 12 миллионов рублей.

Современный фонтан станет главной достопримечательностью сквера, он будет расположен в центре. Также появятся заасфальтированные дорожки, лавочки, урны и светильники, высадят деревья и кустарники, проведут освещение. Будет установлена система автоматического полива. Основной этап по благоустройству завершат к концу июля. Работы по озеленению проведут до середины осени. Реконструкция затронет и дворец культуры «Станкомаш», который недавно перевели в муниципальную собственность по инициативе Текслера. В здании провели специальное обследование и разработали план по реконструкции и ремонту здания.

Ранее были озвучены планы по новым объектам в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Здесь появится площадка для занятия йогой.