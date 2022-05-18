18 мая 2022

В Челябинке восстановят старый сквер

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, орел александр, портрет
Александр Орел рассказал, каким будет сквер Фото:

В Челябинске восстановят старый сквер перед дворцом Культуры «Станкомаш». Об этом URA.RU заявил глава Ленинского района Александр Орел.

«Жители очень долго ждали, когда же начнется благоустройство этой территории. Общая стоимость работ в этом году почти 90 миллионов. Учитывая, что стоимость всего проекта 115 миллионов рублей, мы сможем сделать значительную часть того, что запланировали», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

По федеральной программе на преображение сквера администрация Ленинского района получила 50 миллионов рублей. Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова добавили из областного и городского бюджетов на проект, связанный с озеленением, газонами и поливом еще 27,5 миллионов. Из средств Ленинского района на возведение фонтана выделено 12 миллионов рублей.

Современный фонтан станет главной достопримечательностью сквера, он будет расположен в центре. Также появятся заасфальтированные дорожки, лавочки, урны и светильники, высадят деревья и кустарники, проведут освещение. Будет установлена система автоматического полива. Основной этап по благоустройству завершат к концу июля. Работы по озеленению проведут до середины осени. Реконструкция затронет и дворец культуры «Станкомаш», который недавно перевели в муниципальную собственность по инициативе Текслера. В здании провели специальное обследование и разработали план по реконструкции и ремонту здания.

Ранее были озвучены планы по новым объектам в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Здесь появится площадка для занятия йогой.

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В Челябинске восстановят старый сквер перед дворцом Культуры «Станкомаш». Об этом URA.RU заявил глава Ленинского района Александр Орел. «Жители очень долго ждали, когда же начнется благоустройство этой территории. Общая стоимость работ в этом году почти 90 миллионов. Учитывая, что стоимость всего проекта 115 миллионов рублей, мы сможем сделать значительную часть того, что запланировали», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова. По федеральной программе на преображение сквера администрация Ленинского района получила 50 миллионов рублей. Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова добавили из областного и городского бюджетов на проект, связанный с озеленением, газонами и поливом еще 27,5 миллионов. Из средств Ленинского района на возведение фонтана выделено 12 миллионов рублей. Современный фонтан станет главной достопримечательностью сквера, он будет расположен в центре. Также появятся заасфальтированные дорожки, лавочки, урны и светильники, высадят деревья и кустарники, проведут освещение. Будет установлена система автоматического полива. Основной этап по благоустройству завершат к концу июля. Работы по озеленению проведут до середины осени. Реконструкция затронет и дворец культуры «Станкомаш», который недавно перевели в муниципальную собственность по инициативе Текслера. В здании провели специальное обследование и разработали план по реконструкции и ремонту здания. Ранее были озвучены планы по новым объектам в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Здесь появится площадка для занятия йогой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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