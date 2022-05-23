300 россиян поборются за право работать с Мишустиным и Матвиенко

23 мая 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Участники суперфинала получат гранты на сумму 1 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победители суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — получат возможность поработать с председателем правительства Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и другими руководителями страны. В конкурсе будут участвовать 300 человек, сообщили URA.RU организаторы конкурса. «Все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. А победители суперфинала — возможность поработать с ведущими управленцами страны — председателем и вице-премьерами правительства РФ, председателем Совфеда, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций», — рассказали организаторы «Лидеров России». Всего в четвертом сезоне было 14 финалов треков конкурса. В суперфинале участвуют 300 человек, которые победили в семи треках. Кураторами этих направлений являются: помощник президента РФ Максим Орешкин — отвечает за «Бизнес и промышленность», помощник президента РФ Андрей Фурсенко — «Наука», зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко — «Информационные технологии», глава Минздрава РФ Михаил Мурашко — «Здравоохранение», глава Минкульта РФ Ольга Любимова — «Культура», глава МИД РФ Сергей Лавров — «Международный». Мероприятие пройдет 26—29 мая в Гостином дворе в Москве. Помимо открытия запланированы образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров. Конкурсанты будут выполнять управленческие задачи, которые подготовили профессиональные эксперты. Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что финалисты трека «Международный» смогут получить гражданство по ускоренной процедуре. Такие изменения поручил внести президент РФ Владимир Путин.

Победители суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — получат возможность поработать с председателем правительства Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и другими руководителями страны. В конкурсе будут участвовать 300 человек, сообщили URA.RU организаторы конкурса. «Все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. А победители суперфинала — возможность поработать с ведущими управленцами страны — председателем и вице-премьерами правительства РФ, председателем Совфеда, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций», — рассказали организаторы «Лидеров России». Всего в четвертом сезоне было 14 финалов треков конкурса. В суперфинале участвуют 300 человек, которые победили в семи треках. Кураторами этих направлений являются: помощник президента РФ Максим Орешкин — отвечает за «Бизнес и промышленность», помощник президента РФ Андрей Фурсенко — «Наука», зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко — «Информационные технологии», глава Минздрава РФ Михаил Мурашко — «Здравоохранение», глава Минкульта РФ Ольга Любимова — «Культура», глава МИД РФ Сергей Лавров — «Международный». Мероприятие пройдет 26—29 мая в Гостином дворе в Москве. Помимо открытия запланированы образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров. Конкурсанты будут выполнять управленческие задачи, которые подготовили профессиональные эксперты. Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что финалисты трека «Международный» смогут получить гражданство по ускоренной процедуре. Такие изменения поручил внести президент РФ Владимир Путин.