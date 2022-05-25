25 мая 2022

В челябинском нацпарке выросли опасные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
Грибы похожи на опята, но ядовитые (фото из архива) Фото:

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области начали расти опасные для употребления в пищу грибы — ксеромфалина Кауфмана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, грибы похожи на опята, однако не стоит пробовать их съесть.

«Растет обычно колониями наподобие опят. Но не стоит их путать. Наши съедобные опята появляются не ранее августа, а все ксеромфалины — в мае», — предупредили в пресс-службе национального парка.

На Таганае пояснили, что семейство ксеромфалин не используется в пищу из-за своих малых размеров и низких вкусовых качеств. К тому же, добавили в пресс-службе нацпарка, грибы имеют некоторое сходство с семейством Строфариевых, среди которых большинство ядовиты.

Ранее в области уже начали сезон сбора урожая грибов. Жители региона делятся своими трофеями в социальных сетях.

Опасные грибы похожи на опята
Фото:
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В национальном парке «Таганай» в Челябинской области начали расти опасные для употребления в пищу грибы — ксеромфалина Кауфмана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, грибы похожи на опята, однако не стоит пробовать их съесть. «Растет обычно колониями наподобие опят. Но не стоит их путать. Наши съедобные опята появляются не ранее августа, а все ксеромфалины — в мае», — предупредили в пресс-службе национального парка. На Таганае пояснили, что семейство ксеромфалин не используется в пищу из-за своих малых размеров и низких вкусовых качеств. К тому же, добавили в пресс-службе нацпарка, грибы имеют некоторое сходство с семейством Строфариевых, среди которых большинство ядовиты. Ранее в области уже начали сезон сбора урожая грибов. Жители региона делятся своими трофеями в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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