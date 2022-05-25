Грибы похожи на опята, но ядовитые (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области начали расти опасные для употребления в пищу грибы — ксеромфалина Кауфмана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, грибы похожи на опята, однако не стоит пробовать их съесть.

«Растет обычно колониями наподобие опят. Но не стоит их путать. Наши съедобные опята появляются не ранее августа, а все ксеромфалины — в мае», — предупредили в пресс-службе национального парка.

На Таганае пояснили, что семейство ксеромфалин не используется в пищу из-за своих малых размеров и низких вкусовых качеств. К тому же, добавили в пресс-службе нацпарка, грибы имеют некоторое сходство с семейством Строфариевых, среди которых большинство ядовиты.

Ранее в области уже начали сезон сбора урожая грибов. Жители региона делятся своими трофеями в социальных сетях.