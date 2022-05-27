Силуанов: запрет на вывоз инвестиций отменят после снятия санкций

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов сообщил, когда снимут запрет на вывоз капитала Фото:

Запрет на вывоз инвестиций для недружественных стран сохранится, пока не будут отменены антироссийские санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов», — сказал Силуанов. Информацию передает РИА «Новости».

Страны Запада заморозили валютные резервы РФ и ввели санкции из-за спецоперации России на Украине. В России для защиты экономики ограничили движение капитала и запретили иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить деньги из финансовой системы РФ. Евросовет собирается отправить Украине замороженные российские активы. По словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика и дальше будет открытой, несмотря на действия недружественных государств. Воровство чужих активов не доводит до добра, высказался президент РФ Владимир Путин.

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Запрет на вывоз инвестиций для недружественных стран сохранится, пока не будут отменены антироссийские санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов», — сказал Силуанов. Информацию передает РИА «Новости». Страны Запада заморозили валютные резервы РФ и ввели санкции из-за спецоперации России на Украине. В России для защиты экономики ограничили движение капитала и запретили иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить деньги из финансовой системы РФ. Евросовет собирается отправить Украине замороженные российские активы. По словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика и дальше будет открытой, несмотря на действия недружественных государств. Воровство чужих активов не доводит до добра, высказался президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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