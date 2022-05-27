Силуанов: запрет на вывоз инвестиций отменят после снятия санкций

27 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил, когда снимут запрет на вывоз капитала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрет на вывоз инвестиций для недружественных стран сохранится, пока не будут отменены антироссийские санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов», — сказал Силуанов. Информацию передает РИА «Новости». Страны Запада заморозили валютные резервы РФ и ввели санкции из-за спецоперации России на Украине. В России для защиты экономики ограничили движение капитала и запретили иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить деньги из финансовой системы РФ. Евросовет собирается отправить Украине замороженные российские активы. По словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика и дальше будет открытой, несмотря на действия недружественных государств. Воровство чужих активов не доводит до добра, высказался президент РФ Владимир Путин.

Запрет на вывоз инвестиций для недружественных стран сохранится, пока не будут отменены антироссийские санкции. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов», — сказал Силуанов. Информацию передает РИА «Новости». Страны Запада заморозили валютные резервы РФ и ввели санкции из-за спецоперации России на Украине. В России для защиты экономики ограничили движение капитала и запретили иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить деньги из финансовой системы РФ. Евросовет собирается отправить Украине замороженные российские активы. По словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика и дальше будет открытой, несмотря на действия недружественных государств. Воровство чужих активов не доводит до добра, высказался президент РФ Владимир Путин.